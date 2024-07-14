В Екатеринбурге девушка-подросток вышла из такси и внезапно умерла

В Екатеринбурге у подъезда дома на Пехотинцев, 17-летняя девушка упала замертво прямо у входа в подъезд своего дома. Об этом сообщил портал Е1.

На видео с подъездного домофона попал момент, как девушка вышла из такси и умерла возле подъезда. По словам ее знакомых, у нее были проблемы с сердцем — она сама говорила, что у нее была сердечная недостаточность. Смерть подростка признали некриминальной.

Екатеринбурженка училась в Областном техникуме дизайна и сервиса, занималась кройкой и шитьем.

До этого подросток из Нижнего Новгорода взял машину отца и попал в аварию. Инцидент произошел на Южном шоссе. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль марки Lada Vesta, так как машина показалась им подозрительной. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Полицейские устроили погоню, от которой человек за рулем решил спрятаться во дворах, но в результате врезался в два припаркованных автомобиля.

Ранее в Тюменской области трехлетняя девочка и еще шесть человек пострадали в массовой аварии.