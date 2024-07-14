Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании не имел криминального прошлого. Об этом сообщил телеканал CNN.

При этом местные власти и следствие пока не смогли определить мотив молодого человека.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, каким Трамп войдет в историю.