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ФБР удивило количество выстрелов на митинге Трампа

В ФБР назвали удивительным число выстрелов, сделанных при покушении на Трампа

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Gene J. Puskar/AP

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) удивлено тем, что стрелявшему в кандидата в президенты США Дональда Трампа удалось произвести такое большое число выстрелов. Об этом агентству Associated Press заявил специальный агент ФБР Кевин Ройек.

«Удивительно, что стрелок смог произвести столько выстрелов», — сказал спецагент, отказавшись раскрывать другие детали случившегося до завершения расследования.

Он также подтвердил, что на момент начала стрельбы предполагаемый киллер находился на крыше.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось первое видео с Трампом после покушения.

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