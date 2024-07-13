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Суд арестовал сына бизнес-коуча Троя Краснова

Суд арестовал сына бизнес-коуча Закхайм Троя Краснова по делу о мошенничестве

Хорошевский суд в Москве арестовал сына бизнес-коуча Троя Краснова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

Мужчина является гражданином Нидерландов. Он пробудет за решеткой как минимум до 29 августа 2024 года.

Трой Краснов — сын бизнес-коуча Натальи Закхайм. Его, а также саму Закхайм и ее супруга Андрея Краснова вместе с предполагаемой соучастницей Любовью Струлевой обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

13 апреля бизнес-коуча Закхайм и ее партнера посадили в СИЗО после ночного задержания.

Наталья Закхайм — гражданка Израиля, бизнес-тренер, автор курса по инвестированию и книги «Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге». Она называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Предполагается, что в 2021 году Наталья Закхайм в 2021 году «создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путем денежных средств граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию».

Ранее задержанный в Приморье за кражу американский военный признал вину.

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