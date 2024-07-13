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В Армении задержали учительницу, обвиняемую в фейках о ВС РФ

Осторожно, новости: в Армении задержали учительницу, обвиняемую в фейках о ВС РФ

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

В Армении задержали учительницу Наталью Таранушенко, которая уехала из РФ после возбуждения в отношении нее дела о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Сейчас женщине 65 лет, в школе она проработала 44 года. Поводом для возбуждения дела о фейках про Вооруженные силы РФ стал проведенный ей в 2022 году классный час на тему СВО, во время которого она сравнила политику российских властей на Украине с политикой Германии в 1930-е годы.

Таранушенко задержали в аэропорту Еревана накануне вылета, после чего она провела четыре часа в полицейском участке. Затем ее освободили под подписку о невыезде. Задержание россиянки связано с тем, что она была объявлена российскими властями в межгосударственный розыск.

До этого суд заочно приговорил к 8,5 года колонии Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) по делу о фейках про ВС РФ. Также судом назначен запрет права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на четыре года.

Ранее экс-знатоку «Что? Где? Когда?» вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ.

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