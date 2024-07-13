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Суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до 23 сентября

Басманный суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до 23 сентября

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Илья Питалев/РИА Новости

Суд продлил следствие по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова до 23 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы.

Бывший замминистра обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. За три месяца следователи планируют изучить записи телефонных переговоров Иванова и материалов экспертиз, завершить осмотры изъятой у него документации, а также провести дополнительные допросы обвиняемых и свидетелей.

На время следствия арест Иванова и его предполагаемых сообщников Сергея Бородина и Александра Фомина был продлен до 23 сентября.

До этого в ОНК опровергли, что Тимур Иванов может получать посылки с маркетплейса в «Лефортово».

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее адвокат Иванова рассказал об опасениях из-за его возможного бегства в Евросоюз.

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