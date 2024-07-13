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В Томске суд вынес приговор мужчине за возбуждающие ненависть посты в соцсетях

Суд приговорил жителя Томска к штрафу за призывы к насилию в соцсетях

В Томске суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в призывах к насилию и возбуждению ненависти к представителям власти. Об этом сообщает УМВД по Томской области.

2-й Восточный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В МВД рассказали, что материалы по делу собирались региональным Центром по противодействию экстремизму и следственным отделением УФСБ по Томской области. Мужчине ставили в вину высказывания, сделанные в 2020 и 2021 годах «в общедоступной группе одной из социальных сетей».

По их мотивам было возбуждено уголовное дело ст. 280 часть 2 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и статье 205.2 часть 2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

21 июня сообщалось, что прокуратура направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия» в отношении актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) из-за высказанных ею слов. Она назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. Сама Троянова сейчас проживает во Франции.

Ранее в Хабаровске осудили «гражданина РСФСР» за призывы к террору.

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