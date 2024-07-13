Полицейские сломали украинцу челюсть, пытаясь доставить его в военкомат

Житель Одессы рассказал в опубликованной в интернете видеозаписи, что правоохранители сломали ему челюсть, когда доставляли его с пляжа в военкомат (территориальный центр комплектования, ТЦК). Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По словам потерпевшего, он загорал с девушкой на пляже «после комендантского часа». Однако внезапно появились полицейские, которые с нецензурной бранью затащили его в автомобиль.

Мужчина сообщил, что в военкомат его не повезли, так как он не находился в списке разыскиваемых и обновил свои данные. Пострадавшего высадили на улице, после чего он обратился в больницу. Врачи диагностировали у пациента перелом челюсти.

Одессит отметил, что по факту данного инцидента написал заявление в правоохранительные органы.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сотрудники одесского военкомата избили пассажира маршрутки.