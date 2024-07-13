В регионе подросток сел за руль машины отца и попал в аварию во время погони с ДПС

Подросток из Нижнего Новгорода взял машину отца и попал в аварию. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Южном шоссе. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль марки Lada Vesta, так как машина показалась им подозрительной. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Полицейские устроили погоню, от которой человек за рулем решил спрятаться во дворах, но в результате врезался в два припаркованных автомобиля.

«Как оказалось, за рулем Lada Vesta был подросток. Полицейские установили, что парень взял машину у отца без спроса», – сообщается в публикации.

На школьника составили протоколы по нескольким статьям, в том числе вождение без прав и проезд на запрещающий сигнал светофора.

До этого в Нижнем Новгороде полицейские ввели план «Перехват», чтобы поймать нарушителя на машине марки Mercedes. По предварительной информации, водитель нарушил закон в другом регионе.

Ранее в Тюменской области трехлетняя девочка и еще шесть человек пострадали в массовой аварии.