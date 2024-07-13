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СК РФ назначил экспертизы по фрагментам упавшего «Суперджета»

СК РФ назначил экспертизы по фрагментам упавшего в Коломне Sukhoi Superjet 100

Следственный комитет России назначил экспертизы по фрагментам упавшего в подмосковной Коломне Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Отмечается, что дело о крушении самолета было передано для дальнейшего расследования в Центральный аппарат СК РФ.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Утром 13 июля криминалисты центрального аппарата СК прибыли на место падения «Суперджета».

Днем 12 июля пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, самолет упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

Ранее самолет Sukhoi Superjet-100 из Нижневартовска совершил аварийную посадку в Минводах.

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Крушение «Суперджета»
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