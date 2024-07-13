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В Ленобласти собаку выбросили из окна многоэтажного дома на машину

В Ленобласти из окна многоэтажного дома выпала собака

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Shutterstock

В Ленобласти собака породы чихуахуа приземлилась на крышу машины, спикировав с многоэтажного дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Мурино, на Новой улице. Серьезно травмированного питомца обнаружили на асфальте рядом с машиной. Животное не издавало каких-либо звуков.

«Автомобиль пострадал достаточно серьезно – у него сильно промята крыша, заднее стекло выбито полностью», – сообщается в публикации.

После обнаружения чихуахуа, местные жители вызвали полицию. На данный момент хозяина ищут.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на соседей, ночью они услышали сильный хлопок. Они предположили, что собака упала с высоты девять метров.

Предположительно, питомца скинули намеренно. По словам местного жителя, в доме высокие ограждения, поэтому животное не смогло бы самостоятельно залезть на него.

Соседи подозревают, что владельцем чихуахуа является человек, который две недели назад выкинул из окна кошку.

Ранее в Калуге хозяин привязал собаку к авто и протащил по трассе.

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