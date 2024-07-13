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В Севастополе загорелись трава и лес

Развожаев: огонь охватил траву и лес в Нахимовском районе Севастополя

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Телеграм-канал «РаZVожаев»

Пожар произошел в селе Верхнесадовое, расположенном в Нахимовском районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что в районе улицы Гагарина загорелись трава и лес. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС РФ, а также Спасательной службы Севастополя и местного лесхоза.

«Ранг пожара уже понижен до 1БИС. Общая площадь пожара [составляет] 2,5 гектара», — добавил глава города.

В конце Развожаев призвал всех жителей населенного пункта соблюдать правила пожарной безопасности.

Утром 13 июля пресс-служба МЧС РФ заявила, что в Мясниковском районе Ростовской области загорелась трава. Пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб, добровольцы и казаки. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание.

По данным профильного ведомства, пожар начался из-за оставленных на солнце стеклянных бутылок. Они сыграли роль линз, через которые солнечные лучи подожгли растительность.

Ранее в МЧС РФ рассказали, какие противопожарные меры необходимо соблюдать в лесу.

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