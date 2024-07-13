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В Анапе запретили плавать в море на матрасах и катамаранах

В Мэрии Анапы объявили о запрете на плавание на надувных матрасах из-за ветра

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Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

В Анапе временно запрещено использование надувных плавательных средств и катамаранов. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование матрасов, кругов и других надувных плавательных средств в море запрещено», — говорится в сообщении.

В мэрии также призвали жителей быть предельно осторожными, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, усилить контроль за детьми.

До этого инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказывал, что несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за нарушений правил и невнимательности – к примеру, когда родители не следят за своими детьми.

Еще одна распространенная причина ЧП на воде – это купание в непредусмотренных для этого местах, где в случае опасности даже нет спасателей. Купаться можно только при дневном свете и на пляжах, оборудованных спасательной вышкой, заключил инспектор.

Ранее трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана.

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