В Петербурге мошенники похитили у пенсионерки почти 24 млн рублей за три дня

Петербурженка поверила мошенникам и отдала им более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В начале июля с 72-летней россиянкой связался «представитель силовых структур» и заявил, что женщине необходимо обезопасить свои средства. В результате россиянка перевела на указанный счет 8,7 миллионов рублей 5 июля.

Уже 8 июля пострадавшая встретилась с неизвестной женщиной и передала ей 15 миллионов рублей. Таким образом, всего пенсионерка отдала аферистам 23,7 миллиона рублей.

Позже россиянка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители оперативно разыскали женщину, которой пожилая россиянка передала деньги. Ею оказалась безработная москвичка. Подозреваемую задержали.

До этого житель Краснодара отдал злоумышленникам 88 миллионов рублей. Аферисты под видом сотрудников разных ведомств убеждали россиянина в том, что его средства и имущество находятся под угрозой. Чтобы мужчина поверил им, мошенники общались с пострадавшим по видеосвязи и показывали удостоверения.

Ранее челябинец поверил мошеннику и отдал ему около 60 млн рублей.