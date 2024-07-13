Вандалы расписали памятник советскому летчику в Днепре

Неизвестные осквернили памятник советскому летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, расположенный в украинском городе Днепре. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Журналисты рассказали, что вандалы написали на постаменте слова «оккупант» и «зрадник». Последнее переводится как «предатель».

«Уже обе надписи заклеены скотчем. Около памятника стоят цветы», — добавили авторы материала, сопроводив его фотографиями памятника.

Анатолий Брандыс был уроженцем Днепра. Летчика дважды удостаивали звания Героя Советского Союза.

5 июля депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что городской совет Киева решил снести памятник одному из командиров партизанского движения и дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Мемориал находится в парке Славы.

В июне в городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник бывшему главе населенного пункта, генералу Российской империи Сергею Тучкову. Скульптуру транспортировали в место хранения, при этом власти пообещали обеспечить все необходимые условия для ее сохранности.

Ранее на Украине предложили превратить советский памятник в символ ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).