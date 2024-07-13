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Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших в аварии в Турции

Генконсульство: россиян нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

В числе пострадавших в аварии с автобусом в турецкой провинции Мугла нет российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье.

По данным агентства İhlas Haber Ajansı (IHA), в результате ДТП пострадали 28 человек, четверо из которых пребывают в тяжелом состоянии. Двоим в аварии не удалось выжить.

По данным турецких СМИ, у автобуса с местными жителями, выехавшими в тур выходного дня, отказали тормоза, после чего он врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акьяка и остановился только после удара об стену дома.

В начале июля в районе Манавгат турецкого города Анталья попал в аварию автобус с российскими и белорусскими туристами. Транспортное средство должно было доставить их из отелей в аэропорт, однако оно врезалось в бетонный столб, из-за чего оказалось отброшено на проселочную дорогу.

4 июля в Нижегородской области опрокинулся автобус с пятью пассажирами.

Ранее на юго-востоке Турции произошло массовое ДТП.

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