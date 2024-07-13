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В Уфе арестовали иностранца, удерживавшего в квартире 16 детей

В Уфе арестовали мужчину, обвиняемого в лишении свободы 16 детей

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Суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в незаконном лишении свободы детей в Уфе. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчину отправили под стражу. Там он пробудет до 12 сентября текущего года.

В отношении фигуранта процесса возбудили уголовное дело по нескольким статьям, среди них – «Незаконное лишение свободы» и «Истязание».

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Республики Башкортостан», – сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мужчина удерживал в съемной квартире 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет. При этом он применял к пострадавшим «ненадлежащие методы воспитания».

О том, что происходило в помещении стало известно накануне. По данным СМИ, выходцы из Таджикистана организовали нелегальную религиозную школу, где истязали детей. Например, учеников клеймили раскаленным железом и ломали пальцы. При этом за обучение родители платили иностранцам деньги.

Ранее в Лесозаводске многодетный отец пять лет истязал пятерых детей.

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