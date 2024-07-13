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Ребенок застрял в кабине лифта на 15-м этаже во время пожара в Москве

В Москве ребенок застрял в лифте во время пожара в доме

Ребенок из Москвы оказался в кабине лифта во время пожара в одном из домов Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Инцидент произошел в 22-этажном доме на Борисовском проезде. В квартире на 20-м этаже огонь охватил вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место и заметили, что в лифте в районе 15-го этажа застрял десятилетний ребенок. В последствии сотрудники ответственной компании помогли ребенку выбраться из кабины. Во время инцидента он не пострадал.

На данный момент пожар потушен. Лифт работает, после осмотра на нем каких-либо повреждений не обнаружили.

До этого в 15-этажном здании в Москве с последнего этажа рухнул лифт. Так как поликлиника находилась на реконструкции, внутри пациентов не было. В результате в больницу попал один рабочий, но характер его травм и состояние не уточняются. По какой причине кабина сорвалась, неизвестно.

Ранее пьяный петербуржец нарисовал свастику в лифте и стал фигурантом дела.

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