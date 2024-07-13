Следственные действия на месте крушения «Суперджета» завершатся 13 июля

Следственные мероприятия на месте крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, которое произошло в Московской области, планируют завершить 13 июля. Об этом рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«Завершение следственных действий планируется в субботу. После чего начнется вывоз обломков», — сказал источник агентства.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Московской области днем 12 июля. Воздушное судно рухнуло в районе деревень Апраксино и Малое Карасево, расположенных в городском округе Коломна.

Очевидцы рассказали, что сначала лайнер резко накренился и затем начал терять высоту. В результате борт врезался в землю.

Как стало известно, в момент ЧП «Суперджет» выполнял тренировочный полет. На его борту находились только штурман и двое пилотов, никого из них спасти не удалось. На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Вечером на месте трагедии нашли черные ящики или бортовые самописцы. Их расшифровка должна помочь установить точные причины произошедшего. По предварительной информации, Sukhoi Superjet 100 рухнул из-за попадания птиц в двигатели воздушного судна. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в сети опубликовали кадры первых секунд после падения самолета в Московской области.