На Украине ужесточили график отключения света

На Украине вновь ужесточили график отключений света, 13 июля они будут идти по всей стране с 14:00 до конца суток. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на Украинскую энергетическую компанию «Укрэнерго».

Отмечается, что в этот период будут отключаться три очереди потребителей. Накануне анонсировалось, что три очереди будут отключать с 19:00.

На данный момент отключают две очереди.

«Причина усиления ограничений – аномальная жара выше прогнозного уровня потребления», — говорится в заявлении компании.

В мае «Укрэнерго» прибегла к аварийным отключениям света в промышленных компаниях и домах во всех регионах страны. Причиной таких мер называлось увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания «на фоне последствий российских обстрелов».

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

В минэнерго Украины признают, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Даже в летний период дефицит электроэнергии невозможно покрыть с помощью импорта. На фоне этого в школах запретили использовать кондиционеры.

Ранее в Одессе остановился общественный электротранспорт.