Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине ужесточили график отключения света

«Страна»: график отключения электричества опять ужесточили на Украине

close
100%
Shutterstock

На Украине вновь ужесточили график отключений света, 13 июля они будут идти по всей стране с 14:00 до конца суток. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на Украинскую энергетическую компанию «Укрэнерго».

Отмечается, что в этот период будут отключаться три очереди потребителей. Накануне анонсировалось, что три очереди будут отключать с 19:00.

На данный момент отключают две очереди.

«Причина усиления ограничений – аномальная жара выше прогнозного уровня потребления», — говорится в заявлении компании.

В мае «Укрэнерго» прибегла к аварийным отключениям света в промышленных компаниях и домах во всех регионах страны. Причиной таких мер называлось увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания «на фоне последствий российских обстрелов».

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

В минэнерго Украины признают, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Даже в летний период дефицит электроэнергии невозможно покрыть с помощью импорта. На фоне этого в школах запретили использовать кондиционеры.

Ранее в Одессе остановился общественный электротранспорт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами