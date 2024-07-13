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Стало известно о погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

IHA: в ДТП с автобусом в турецком Мугле два человека погибли и 28 пострадали

Жертвами аварии с туристическим автобусом в турецком Мугле стали два человека. Об этом сообщает агентство İhlas Haber Ajansı (IHA).

По предварительным данным, двое погибли и еще 28 человек пострадали — четверо из них пребывают в тяжелом состоянии.

По информации IHA, автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акьяка. Транспортное средство остановилось только после удара об стену дома. Несколько пассажиров в результате столкновения вылетели из автобуса, а другие оказались зажаты.

В начале июля в районе Манавгат турецкого города Анталья попал в аварию автобус с российскими и белорусскими туристами. Транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из отелей в аэропорт, однако врезалось в бетонный столб, из-за чего его отбросило на проселочную дорогу.

Ранее на юго-востоке Турции произошло массовое ДТП.

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