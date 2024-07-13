В Наро-Фоминске открылось новое отделение реабилитации

В Наро-Фоминской больнице открылось новое отделение медицинской реабилитации на 15 коек круглосуточного пребывания, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В новом отделении смогут проходить восстановительное лечение пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, которые перенесли травмы и ортопедические операции по замене суставов.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, часто будущая жизнь пациента зависит от того, насколько быстро началась реабилитация.

«Новое отделение полностью укомплектовано медицинскими специалистами и современным оборудованием», — сказал он.

Врач-реабилитолог Всеволод Лавров отметил, что новое отделение будет принимать не только жителей Наро-Фоминского городского округа, но и пациентов из других округов и областей.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС.