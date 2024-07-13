В Тюменской области трехлетняя девочка и еще шесть человек пострадали в массовой аварии

В Тюменской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 20-м километре автодороги Тюмень – Каменка. По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля марки Daewoo выехала на встречную полосу, там она столкнулась с Kia. Последнего участника из-за сильного удара вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с двумя другими автомобилями, Mercedes и Kia.

В результате травмы получили семь человек.

«В ДТП пострадали водители и пассажиры автомобилей Kia, в том числе 3-летняя девочка», – поделились в ведомстве.

На кадрах с места инцидента заметно, что один из участников движения въехал в ограждение и оказался зажат между конструкцией и другой машиной. Передняя часть пострадавшего автомобиля получила значительные повреждения.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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