Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области трехлетняя девочка и еще шесть человек пострадали в массовой аварии

В Тюменской области семь человек пострадали в ДТП

В Тюменской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 20-м километре автодороги Тюмень – Каменка. По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля марки Daewoo выехала на встречную полосу, там она столкнулась с Kia. Последнего участника из-за сильного удара вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с двумя другими автомобилями, Mercedes и Kia.

В результате травмы получили семь человек.

«В ДТП пострадали водители и пассажиры автомобилей Kia, в том числе 3-летняя девочка», – поделились в ведомстве.

На кадрах с места инцидента заметно, что один из участников движения въехал в ограждение и оказался зажат между конструкцией и другой машиной. Передняя часть пострадавшего автомобиля получила значительные повреждения.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде ввели план «Перехват» и устроили погоню за Mercedes.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами