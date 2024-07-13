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Обвинявшийся в даче взяток бизнесмен Котельников скончался в СИЗО

Член СПЧ Меркачева: бизнесмен Котельников скончался в московском СИЗО «Медведь»

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Нина Зотина/РИА Новости

В московском следственном изоляторе № 4 «Медведь» умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в статье для mk.ru.

По данным Меркачевой, Котельников скончался 8 июля. Ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, спасти его не удалось — у 52-летнего мужчины остановилось сердце.

По версии следствия, бизнесмен за «откаты» организовывал выгодные контракты с Минобороны для предпринимателей.

Согласно материалу mk.ru, именно в пятом корпусе СИЗО № 4 содержится максимальное количество карцеров — их больше, чем в любом другом изоляторе Москвы. Там есть коридор, в который выходит более 30 таких помещений. Как отмечает Меркачева, правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно обращали внимание на то, что камеры забиты людьми. При это они очень маленькие, в теплую погоду там жарко, а зимой — холодно. Некоторые заключенные проводили в них не один месяц, и там уже были случаи смерти.

До этого стало известно, что в уголовном деле об особо крупной взятке, в которой обвиняется бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, могут появиться новые обвиняемые.

Ранее военный суд продлил арест главного кадровика Минобороны Кузнецова.

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