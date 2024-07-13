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В Госдуме начали рассматривать проект о запрете усыновления детей иностранцами

Володин: в ГД рассматривают проект о запрете усыновления детей иностранцами

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление российских детей или их опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам Володина, предложение принять такое решение нашло широкую поддержку. Он отметил, это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства.

Спикер Госдумы уточнил, что законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии, а также других стран, где смена пола разрешена.

В мае депутат Госдумы Василий Пискарев сообщал о разработке соответствующего законопроекта.

В июне детский омбудсмен России Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год, согласно которому за последние два года количество российских детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, сократилось почти на 90%.

Ранее депутат Милонов призвал запретить усыновлять детей из России живущим на Западе россиянам.

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