Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Ростовской области

Нефтебазу в Цимлянске Ростовской области атаковали минимум два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из них упал в 20 метрах от промплощадки, второй попал по цели. Начался пожар.

Огонь тушат уже 4,5 часа. Пожару присвоен третий ранг сложности. На данный момент локализовать не удается. На территорию прибыла скорая. Данных о пострадавших нет. Видео пожара доступно в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На нефтебазе в резервуарах хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

О пожаре на нефтебазе сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, украинские БПЛА атаковали нефтебазу около 04:00.

Цимлянский район расположен в восточной части Ростовской области, на берегу одноименного Цимлянского водохранилища.

Ранее в России испытали броню для защиты нефтебаз от беспилотников.