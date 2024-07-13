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Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Ростовской области

Mash: нефтебазу в Цимлянске атаковали минимум два украинских дрона

Нефтебазу в Цимлянске Ростовской области атаковали минимум два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из них упал в 20 метрах от промплощадки, второй попал по цели. Начался пожар.

Огонь тушат уже 4,5 часа. Пожару присвоен третий ранг сложности. На данный момент локализовать не удается. На территорию прибыла скорая. Данных о пострадавших нет. Видео пожара доступно в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На нефтебазе в резервуарах хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

О пожаре на нефтебазе сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, украинские БПЛА атаковали нефтебазу около 04:00.

Цимлянский район расположен в восточной части Ростовской области, на берегу одноименного Цимлянского водохранилища.

Ранее в России испытали броню для защиты нефтебаз от беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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