На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Никополе

В результате ударов была поражена инфраструктура в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

«В Никополе... задело инфраструктуру», — написал он.

Лукашук не уточнил тип и количество инфраструктурных объектов.

10 июля о повреждении инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области сообщал глава местной областной администрации Сергей Лысак.

8 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.