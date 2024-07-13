Россиянам рассказали о самых нужных средствах в аптечке на случай аллергии

Покраснение кожи, чихание или слезотечение, заложенность носа и боль в горле являются одними из наиболее распространенных признаков сезонной аллергии. Эти симптомы также могут выходить за рамки ожидаемого сезонного периода, иногда сохраняясь в течение долгого времени. Какие препараты нужно принимать при встрече с наиболее распространенными летними аллергенами, «Газете.Ru» рассказала территориальный управляющий московского региона и эксперт-фармацевт СБЕР ЕАПТЕКИ Алла Сапронова.

Первая аллергия — солнечная крапивница, она встречается хотя бы один раз в течение жизни у 15-25% граждан. Солнечная крапивница обычно проявляется в виде небольших волдырей. Высыпания могут появиться сразу, после нескольких минут пребывания на солнце, или даже через несколько дней.

«Прежде всего, необходимо запастись средствами с SPF для защиты от солнца и кремом после загара. Они помогут защитить кожу от воздействия ультрафиолета и предотвратить появление аллергической реакции. Если после контакта с солнцем вы все же обнаружили у себя первые симптомы фотодерматита, необходимо принять антигистаминное средство, например, в данном случае подойдет препарат дезлоратадин. Иногда симптомы могут повторяться каждый раз при попадании на кожу солнечных лучей, это значит, что солнечная крапивница перешла в хроническую стадию. В этом случае фармацевт рекомендует принимать левоцетиризин, действующее вещество — левоцетиризина дигидрохлорид. Левоцетиризин — R-энантиомер цетиризина, мощный и селективный антагонист гистамина, блокирующий H1-гистаминовые рецепторы. Другие возможные варианты — фексафенодин, цетиризин или эбастин, блокатор H1-гистаминовых рецепторов длительного действия второго поколения», — объяснила она.

Аллергия на укусы насекомых, также известная как инсектная аллергия, может быть довольно опасной и сопровождаться неприятными последствиями.

«Если есть подозрение на то, что укус вызван ядовитым насекомым или насекомым переносчиком опасных заболеваний, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Если укус не ядовитый, то для начала следует сразу обработать место укуса фенистил гелем и принять антигистаминные препараты, H1 блокаторы, которые блокируют действие гистамина на рецептор Н1, помогая облегчить аллергические реакции. Если отек не проходит на следующий день, то следует незамедлительно обратиться к врачу. В случае если отек начинает спадать, можно ограничиться приемом антигистаминных препаратов в течение последующих нескольких дней, таких как диметинденат малеат в каплях или цетиризин, также в виде капель», — рассказала эксперт.

Еще один распространенный вид аллергии летом – поллиноз, сезонное заболевание, которое возникает из-за повышенной чувствительности к пыльце растений.

«Поллиноз чаще всего характеризуется насморком и слезоточивостью. С этими симптомами помогут справиться антигистаминные спреи и капли для носа, а также хлоропирамин или клемастин в форме таблеток», — добавила фармацевт.

Аллергия на фрукты и продукты питания достаточно индивидуальна и не имеет прямой связи с сезонностью. Однако летом риски возрастают, потому что наш рацион меняется, в нем появляется больше продуктов, которые могут содержать гистамин.

«При первых симптомах рекомендуются препарат дезлоратадина в таблетках, а также дополнительно можно принять сорбенты для очищения кишечника — лактофильтрум в таблетках, энтеросгель в виде геля, белый уголь, сорбидок в таблетках», — отметила специалист.

По словам Сапроновой, в аптечке аллергика летом обязательно должны быть такие препараты по выбору, как дезлоратадин, цетиризин, эбастин или фексофенадин в таблетках, капли цетиризин для детей, сорбенты для очищения желудка — белый уголь, сорбидок в форме таблеток, энтеросгель. Также, как отметила эксперт, кожные и респираторные проявления аллергии может усиливать недостаток витаминов и микроэлементов в организме.

По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКА в первые месяцы 2024 года вырос спрос к аналогичному периоду прошлого года на витамин D на 18%, витамин E на 41%, Омегу-3 на 14% и на селен, свыше 12%. Вместе с тем растет спрос и на антигистаминные препараты, почти на 12% к первым месяцам 2023.

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