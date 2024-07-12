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Гладков ответил на недовольство жительницы Белгорода раздачей огнетушителей

Гладков заявил, что огнетушители раздают жителям Белгорода по их просьбе

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РИА «Новости»

Огнетушители раздают жителям Белгорода по их просьбе, и этот шаг не является каким-либо издевательством над безопасностью жителей города. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя недовольство местной жительницы этой ситуацией.

Губернатор пояснил, что некоторые жители города или области во время воздушной или ракетной тревоги отказываются покидать свои дома и прятаться в укрытии.

«Горит, сжигает враг <...> раненые <...> А помогать людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах», — заявил Гладков.

О раздаче пяти тысяч огнетушителей Гладков объявил в конце июня.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село в Белгородской области, пострадал местный житель.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью.

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