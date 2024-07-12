В партии «Новые люди» предупредили о последствиях остановки серверов Google Global Chace

Партия «Новые люди» обратилась в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с предложением создать рабочую группу по спасению YouTube в России. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Как уточнили в партии, помимо ограничения доступа к значительному массиву информации остановка работы серверов Google Global Chace в России приведет к серьезному росту нагрузки на сети российских операторов.

Кроме того, такое решение может привести к приостановке работы всех сервисов Google. В партии считают, что это может привести к замедлению всего российского сегмента интернета.

Отмечается, что рабочая группа по спасению YouTube в России предположительно будет заниматься решением технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках для обеспечения стабильной работы YouTube.