Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В партии «Новые люди» предупредили о последствиях остановки серверов Google Global Chace

«Новые люди» предложили создать рабочую группу по спасению YouTube в России

close
100%
Shutterstock

Партия «Новые люди» обратилась в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с предложением создать рабочую группу по спасению YouTube в России. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Как уточнили в партии, помимо ограничения доступа к значительному массиву информации остановка работы серверов Google Global Chace в России приведет к серьезному росту нагрузки на сети российских операторов.

Кроме того, такое решение может привести к приостановке работы всех сервисов Google. В партии считают, что это может привести к замедлению всего российского сегмента интернета.

Отмечается, что рабочая группа по спасению YouTube в России предположительно будет заниматься решением технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках для обеспечения стабильной работы YouTube.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами