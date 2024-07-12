Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение по Крымскому мосту открыли спустя 40 минут

Движение по Крымскому мосту открыли спустя 40 минут после перекрытия

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной информации на мосту.

Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 20:50 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении.

Днем 12 июля сообщалось, что очередь перед Крымским мостом выросла еще на несколько сотен автомобилей. Отмечалось, что в очереди со стороны Керчи находится 830 транспортных средств. Ожидание около трех часов. 1 июля сообщалось, что в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей. Водителям, которые ехали со стороны Тамани, приходилось ждать проезда в среднем по три часа.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Атаки на Крымский мост
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами