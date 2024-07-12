Движение по Крымскому мосту открыли спустя 40 минут

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 40 минут после приостановки движения. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной информации на мосту.

Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 20:50 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении.

Днем 12 июля сообщалось, что очередь перед Крымским мостом выросла еще на несколько сотен автомобилей. Отмечалось, что в очереди со стороны Керчи находится 830 транспортных средств. Ожидание около трех часов. 1 июля сообщалось, что в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей. Водителям, которые ехали со стороны Тамани, приходилось ждать проезда в среднем по три часа.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.