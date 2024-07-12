В авиаслужбах рассказали, из-за чего могли отказать все системы Superjet

Попадание птиц в двигатели могло стать причиной падения Superjet 100 на малой высоте в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Одной из причин падения самолета рассматривается попадание птиц в двигатели», — заявили там.

В авиаслужбах отметили, что на небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Московской области во время тестового полета. Падение произошло в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. О пострадавших на земле не сообщалось. Воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина. Известно, что самолет произвели в 2014 году, эксплуатантом лайнера являлось ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». Отмечалось, что за три часа до случившегося борт проходил техническое обслуживание. После крушения Следственный комитет завел уголовное дело. На место происшествия были направлены МЧС России. Черные ящики потерпевшего крушение Superjet до сих пор не были найдены. Выдвигалась версия, что отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения SSJ-100.

Ранее СОГАЗ заявил о готовности выплатить компенсации после крушения Superjet.