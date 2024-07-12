Новым гендиректором «Вымпелкома» станет Анохин

Бывший первый вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин займет место генерального директора «Вымпелкома», который представляет бренд сотовой связи «Билайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

«Изменения вступят в силу с 2 сентября», — говорится в сообщении.

Анохин отметил, что, заняв место главы компании, сфокусирует свое внимание на дальнейшем развитии и росте как в традиционном телекоме, так и в смежных направлениях.

Он также отметил, что последние несколько лет команда «Билайна» провела большую работу для улучшения качества сети, а также ряда ключевых продуктов и сервисов. Анохин подчеркнул, что также был сформирован фундамент для возможности дальнейшего развития и роста.

В свою очередь нынешний глава компании Александр Торбахов перейдет на должность председателя совета директоров.

До этого стало известно, что «Вымпелком» и Сбербанк договорились вместе бороться с кибермошенничеством. Торбахов подчеркнул, что телефонное мошенничество стало одним из сложнейших вызовов современности.

Ранее Билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM-карт.