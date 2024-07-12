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«Газпром авиа» подтвердил крушение самолета в Подмосковье

«Газпром авиа» подтвердил крушение самолета Superjet 100

Авиапредприятие «Газпром авиа» подтвердило крушение самолета Sukhoi Superjet 100NEW-95, который вылетел с завода в городе Луховицы во «Внуково». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

«Сегодня около 15:00 мск на территории городского округа Коломна Московской области произошло крушение самолета Superjet 100 ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа», — говорится в сообщении.

По данным компании, воздушное судно вылетело в 14:52 по московскому времени с авиаремонтного завода в Луховицах. Самолет выполнял рейс в базовый аэропорт «Внуково». На борту находились три члена экипажа «Газпром авиа».

В настоящее время представители авиакомпании отправились на место происшествия.

Самолет, о котором идет речь, разбился под Коломной после вылета. По предварительной информации, он потерпел крушение после взлета.

Superjet был собран в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом. Выяснилось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание.

После трагедии Следственный комитет завел уголовное дело. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в сети появились кадры с места падения самолета.

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