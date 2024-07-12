Россиянина госпитализировали санавиацией после укуса ядовитого паука

В Саратовской области местного жителя госпитализировали после встречи с ядовитым пауком. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Инцидент произошел в Александрово-Гайском районе. Как рассказали в ведомстве, мужчина поступил сначала в областную больницу с токсическим отравлением после укуса каракурта. Медики зафиксировали у него сильную слабость, одышку и потливость.

После оказания пациенту первой помощи врачи приняли решение перевозить его санитарной авиацией в больницу областного центра.

«Случай этот конечно, единичный, однако, слаженная работа врачей районной больницы, врачей санитарной авиации и лечебного учреждения позволили объективно оценить состояние пострадавшего и оперативно его доставить в одно из лечебных учреждений города Саратова для продолжения лечения», — прокомментировал инцидент и.о. министра здравоохранения области Владимир Дудаков.

Ранее медицинская помощь после укуса каракурта понадобилась ростовчанину.