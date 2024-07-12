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Врач раскрыл наиболее щадящую позу для работы на даче

Врач Десенко: садово-огородные работы лучше всего выполнять, сидя на стуле

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Александр Гальперин/РИА Новости

Садово-огородные работы лучше всего выполнять, сидя на низком стуле. Такой совет в беседе с Pravda.Ru дал врач-вертебролог, мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко. В продаже, по его словам, есть много специальных дачных сидений.

«Надо садиться на низкий стульчик и заниматься прополкой, допустим, или рыхлением, если есть проблемы с позвоночником и суставами», —порекомендовал Десенко.

При этом он напомнил, что слишком долгое нахождение в сидячей позе может навредить суставам. Специалист посоветовал периодически прерываться на разминку.

Эксперт строительных гипермаркетов OBI, садовый эксперт Наталия Крюкова до этого объяснила, как ухаживать за огородом в жару. По ее словам, одна из самых частых ошибок, которую совершают садоводы в зной, — это чрезмерный полив. Вопреки ожиданиям, он может только навредить растениям, усугубив стресс от высоких температур и вымыв питательные вещества из почвы.

Она также напомнила, что поливать растения желательно с утра, потому что так влага успеет проникнуть в почву, а вечерний полив может привести к гниению.

Ранее дачникам рассказали, как правильно поливать сладкий перец.

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