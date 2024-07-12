Суд вынес приговор бывшему руководителю АО «Тольяттиазот»

Комсомольский районный суд Тольятти Самарской области вынес приговор по делу в отношении экс-главы АО «Тольяттиазот» и трех членов руководящего состава партнерских предприятий. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

«Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в период с 2013 года по 2019 год гендиректор вместе с тремя руководителями организаций-партнеров заключили фиктивные договоры на оказание консультационных услуг для завода. Деньги были выделены, однако никакой работы произведено не было, отметили в прокуратуре.

В 2016-2017 годах были заключены сделки по купле-продаже земли, необходимость в которой у завода отсутствовала, при этом их реальная рыночная стоимость была значительно ниже установленной.

Отмечается, что общая сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей.

6 июля в Санкт-Петербурге Ленинский районный суд арестовал на два месяца замглавы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу об особо крупной взятке.

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