В Перми задержали подозреваемую в убийстве мальчика, найденного в чемодане на мусорке

В Перми правоохранители задержали подозреваемую, причастную к убийству мальчика. Об этом сообщает издание «В курсе.ру» в своем Telegram-канале.

По неподтвержденным данным, женщину доставили в отделение полиции на Екатерининской улице.

В пресс-службе краевого Следственного комитета эту информацию не подтвердили, добавив, что проводят работу по установлению личности ребенка, а также лица, подозреваемого в преступлении.

12 июля бездомный обнаружил чемодан с телом восьмилетнего мальчика у мусорных контейнеров возле дома 93б по Монастырской улице.

Консьерж дома, где живут родители убитого ребенка, рассказала журналистам из Ura.ru, что мальчик воспитывался в полноценной многодетной семье.

Ранее жительница Перми рассказала о девушке с чемоданом, в котором, предположительно, был труп ребенка.