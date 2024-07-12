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В Перми задержали подозреваемую в убийстве мальчика, найденного в чемодане на мусорке

«В курсе.ру»: в Перми поймали подозреваемую в перевозке тела ребенка в чемодане

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Телеграм-канал «Пермь №1»

В Перми правоохранители задержали подозреваемую, причастную к убийству мальчика. Об этом сообщает издание «В курсе.ру» в своем Telegram-канале.

По неподтвержденным данным, женщину доставили в отделение полиции на Екатерининской улице.

В пресс-службе краевого Следственного комитета эту информацию не подтвердили, добавив, что проводят работу по установлению личности ребенка, а также лица, подозреваемого в преступлении.

12 июля бездомный обнаружил чемодан с телом восьмилетнего мальчика у мусорных контейнеров возле дома 93б по Монастырской улице.

Консьерж дома, где живут родители убитого ребенка, рассказала журналистам из Ura.ru, что мальчик воспитывался в полноценной многодетной семье.

Ранее жительница Перми рассказала о девушке с чемоданом, в котором, предположительно, был труп ребенка.

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