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Соцсети Маска пригрозили штрафом за нарушение правил ЕС

Еврокомиссия пригрозила штрафом соцсети Х за нарушение правил ЕС

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Virginia Mayo/AP

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил социальной сети Х наложением штрафа за якобы введение пользователей в заблуждение и нарушение установленных Евросоюзом правил. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас у Х есть право на защиту, но если наше суждение подтвердится, мы наложим на соцсеть штраф и будем требовать значительных изменений в политике платформы», — приводит агентство слова еврокомиссара.

По словам Бретона, соцсеть якобы нарушает правила Евросоюза, в частности некорректно разрабатывает и использует свой интерфейс для «проверенных аккаунтов» с «синей галочкой». Направить запрос на такое положение может «любой желающий», в результате чего многие пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей, а также достоверности публикуемого там контента.

Более того, «проверенные аккаунты» могут принадлежать злоумышленникам, которые могут использовать публикуемый там контент с целью введения в заблуждение . По данным Еврокомиссии, этому уже есть подтверждения.

Среди прочих обвинений в адрес Х — несоблюдение требований прозрачности в отношении рекламы, а также отказ в предоставлении доступа к своим данным общего пользования.

Соцсетью X, которая в прошлом называлась Twitter, с октября 2022 года владеет миллиардер Илон Маск.

До этого стало известно, что Евросоюз планирует до конца текущего года наложить на социальную сеть штраф в 6% от ее общемировой прибыли за нарушение новых норм Евросоюза по контролю онлайн-контента.

Ранее стало известно, почему прекращение работы YouTube в России неизбежно.

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