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Попавший в ДТП на Алтае замминистра погиб на месте

Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

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altairegion22.ru

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

Инцидент произошел в Первомайском районе на 218-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Локтюшов возвращался в Барнаул из служебной командировки на Toyota Camry. По словам очевидцев, внезапно иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу».

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Чиновник и еще один человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Локтюшова назначили заместителем министра промышленности и энергетики региона в октябре 2023 года.

До этого правоохранители возбудили уголовное дело после столкновения двух трамваев в Златоусте в Челябинской области. После аварии один трамвай продолжил двигаться вперед и наехал на 60-летнюю женщину. В результате ДТП пострадали не менее семи человек. Причиной ДТП стал обрыв буксировочного устройства.

Ранее под Серпуховом в ДТП попали 15 автомобилей.

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