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Родители 16 детей, которых истязали двое мигрантов в Уфе, нарушали миграционный закон

РИА: родители 16 спасенных из заточения в Уфе детей незаконно находились в РФ

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Depositphotos

Родители 16 детей, который освободили из заточения в Уфе, пребывают на территории России с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас детей поместили в социальные учреждения.

Следователи задержали в городе двух граждан Таджикистана Махмадамина и Шахмода, которые открыли нелегальную религиозную школу (медресе) и долгое время удерживали в съемной квартире детей от 4 до 16 лет. Несовершеннолетних били и всячески истязали, например, клеймили раскаленным железом, ломали пальцы и избивали резиновыми палками, запрещая при этом жаловаться родителям.

Спасти детей удалось после того, как один подросток смог сбежать и попросить помощь в ближайшем магазине. Во время следствия выяснилось, что Махмадамин и Шахмод жили на деньги, которые им платили родители «учеников». Они постоянно меняли место жительства, чтобы соседи не жаловались на крики. Сами родители детей находятся в РФ с нарушением миграционного законодательства.

Следственный отдел Уфы возбудил уголовное дело по статьям «незаконное лишение свободы», «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее сообщалось, что в Приморье мигрант угрожал мужчине и женщине и оскорбил их по национальному признаку.

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