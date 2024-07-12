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В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Таджикистане рядом с границей с Киргизией

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Таджикистане недалеко от границы с Киргизией. Об этом сообщает киргизский институт сейсмологии.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:33 (10:33 мск). Эпицентр землетрясения находился на территории Таджикистана, в 132 километрах к юго-западу от города Баткен. Очаг находился вдали от населенных пунктов Киргизии.

9 июля власти Усть-Камчатского района Камчатского края объявили о введении повышенной готовности из-за увеличения угрозы землетрясений. Он отметил, что все силы и ресурсы района будут переведены в постоянную работу и готовность. Также будет проведен контроль и уточнение запасов топлива на объектах жизнеобеспечения.

Днем ранее были зафиксированы два землетрясения с магнитудой 6,4 и 6,0 в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова.

7 июля в землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Мугла, на юго-западе Турции.

Ранее землетрясение произошло в канадском Ванкувере.

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