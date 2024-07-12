Россиянин ударил сотрудника ДПС и отправился в колонию строгого режима на два года

В Свердловской области мужчина ударил по руке сотрудника ДПС и отправился в колонию строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В декабре прошлого года сотрудник ДПС остановил Daewoo Nexia, так как водитель не включил фары ближнего света или ходовые огни. Затем автомобилист отказался предоставлять полицейскому какие-либо документы, тем самым оказав неповиновение его законным требованиям.

Тогда сотрудник правоохранительных органов попытался открыть дверь и силой вытащить водителя на улицу, просунув руку в салон через приоткрытое окно водительской двери. Нарушитель решил этому помешать и не менее шести раз ударил сотрудника Госавтоинспекции по его левой руке.

На уральца, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, завели дело о применении насилия в отношении представителя власти. Он выплатил пострадавшему 10 тыс. рублей в качестве компенсации, однако суд тем не менее признал мужчину виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима.

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