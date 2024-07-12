В Петербурге заменят курортный сбор на туристический налог

Курортный сбор, взимаемый в Санкт-Петербурге с начала апреля 2024 года, со следующего года заменят туристическим налогом. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-губернатор Корабельников.

«Эксперимент по взиманию курортного сбора заканчивается в конце 2024 года. С 2025 года в соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» курортный сбор будет преобразован в туристический налог», — написал он.

Курортный сбор начали с 1 апреля взимать в Петербурге с совершеннолетних туристов, останавливающихся в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения. Размер сбора составляет 100 рублей в сутки с человека.

10 июля Совет Федерации одобрил введение в России туристического налога. Соответствующие поправки внесены в законопроект о донастройке налоговой системы. Муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость введения туристического налога и размеры ее ставок. Туристический налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Ожидается, что ставка будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года. Далее налог будет составлять не более 5%.

Позже экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал, что российские отели будут включать новый туристический налог в свои цены, переложив тем самым свои выпадающие прибыли на клиентов.

Ранее в Кремле заявили, что введение туристического налога повысит качество туробъектов.