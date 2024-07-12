В Уфе освободили 16 детей, которых истязали двое мигрантов

Правоохранительные органы освободили 16 детей, которых удерживали и избивали двое граждан Узбекистана в съемной квартире в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

Следственный отдел Уфы возбудил уголовное дело по статьям «незаконное лишение свободы», «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По версии следствия граждане Таджикистана удерживали 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет в квартире и издевались над ними. Один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин.

11 июля сообщалось, что в Приморье мигрант угрожал мужчине и женщине и оскорбил их по национальному признаку.

Накануне суд вынес приговор иностранцу, который изнасиловал девушку в Омске. Суд признал гражданина Армении виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

7 июля сообщалось, что сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в Москве. Всех троих подозреваемых задержали. Одним из них оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву из Узбекистана. Затем рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников — 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира.

Ранее в Госдуме предложили новый способ борьбы с мигрантами.