Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Портал по здоровому питанию поможет подросткам избавиться от лишнего веса

Платформу «Думай, что ешь» посетили 25 тысяч человек

close
100%
Pexels

С момента запуска платформы «Думай, что ешь» по популяризации здорового питания и профилактики детского ожирения, который состоялся 1 июля, портал посетили около 25 тыс. человек.

Проект был запущен Минздравом России и АНО «Национальные приоритеты» для решения задач нацпроекта «Демография».

Как отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, по данным Росстата, чаще всего ожирением страдают молодые люди и девушки в возрасте 15-17 лет.

«Врачи считают, что ожирение у 90% пациентов — это результат переедания и нездорового образа жизни. Мы решили найти связь между принципами здорового образа жизни и актуальным вопросом у подростков — «кем я хочу быть, когда вырасту?». Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно не забывать следить за здоровьем», — сказала Малявина.

Правильное питание она назвала надежным фундаментом, который дает силы, улучшает память, повышает настроение.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина констатировала, что вес современного школьника растет.

Она отметила, что ожирение — не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний: артериальной гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета.
«Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребенка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берется под контроль», — сказала Драпкина.

На платформе можно получить рекомендации по питанию для представителей конкретных профессий.

Также подростки узнают, какими свойствами обладают продукты, познакомятся с врачами, которые помогают справиться с лишним весом.

Полученной информацией можно будет поделиться с родителями для последующей записи к нужному специалисту.

Кроме того, пользователи портала могут получить стикерпак от сообщества «Образ жизни» в Тelegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами