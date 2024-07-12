Портал по здоровому питанию поможет подросткам избавиться от лишнего веса

С момента запуска платформы «Думай, что ешь» по популяризации здорового питания и профилактики детского ожирения, который состоялся 1 июля, портал посетили около 25 тыс. человек.

Проект был запущен Минздравом России и АНО «Национальные приоритеты» для решения задач нацпроекта «Демография».

Как отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, по данным Росстата, чаще всего ожирением страдают молодые люди и девушки в возрасте 15-17 лет.

«Врачи считают, что ожирение у 90% пациентов — это результат переедания и нездорового образа жизни. Мы решили найти связь между принципами здорового образа жизни и актуальным вопросом у подростков — «кем я хочу быть, когда вырасту?». Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно не забывать следить за здоровьем», — сказала Малявина.

Правильное питание она назвала надежным фундаментом, который дает силы, улучшает память, повышает настроение.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина констатировала, что вес современного школьника растет.

Она отметила, что ожирение — не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний: артериальной гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета.

«Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребенка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берется под контроль», — сказала Драпкина.

На платформе можно получить рекомендации по питанию для представителей конкретных профессий.

Также подростки узнают, какими свойствами обладают продукты, познакомятся с врачами, которые помогают справиться с лишним весом.

Полученной информацией можно будет поделиться с родителями для последующей записи к нужному специалисту.

Кроме того, пользователи портала могут получить стикерпак от сообщества «Образ жизни» в Тelegram.