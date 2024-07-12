Суд может арестовать двух зампредов ивановского правительства

Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации регионального управления ФСБ, в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области «высокого уровня» было возбуждено уголовное дело.

По данным сайта правительства области, Эрмиш с 2014 года является зампредом регионального правительства и возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин же с 2015 года руководит комплексом развития инфраструктуры региона.

До этого Ленинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал замглавы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу об особо крупной взятке. По версии следствия, в период с 12 января 2022 года по 10 ноября 2022 года Комаров получил от заместителя главы неназванной коммерческой компании сумму в размере 1,25 млн рублей в обмен на избавление от проблем при выявлении нарушений.

Ранее стала известна сумма взятки, вменяемой экс-замминистру обороны Тимуру Иванову.