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Уральская дачница пожаловалась на ночные молитвы из мечети на территории СНТ

Челябинские дачники пожаловались на ночные молитвы из мечети на территории СНТ

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Shutterstock

В Челябинске часть участников садового товарищества «Энергосад 2» выразили возмущение ночными молитвами, которые проводятся на территории мечети, расположенной в СНТ. Также жители утверждают, что из-за подъезжающих к мечети машин в их поселке разбита дорога. Об этом сообщает издание «74.ru».

«Возмущает сам факт того, что на территории нашего СНТ мечеть. Они мешают соседям, каждый день у них по 10 и более машин приезжает на молитву. <...> Этой ночью было 12 часов, а молельный дом у нас поет», — пожаловалась дачница в беседе с журналистом.

Председатель товарищества Вячеслав Хохряков пояснил, что мечеть оформлена как досуговый центр и все документы у ее владельцев в порядке. Их регулярно проверяют правоохранители: у всех есть паспорта, регистрации.

«У той дачницы, что жалуется, вообще на участке два-три десятка мигрантов было зарегистрировано. Вот и вся ситуация, теперь она не может угомониться. Праздновали Ураза-Байрам, так все тихо-мирно, никогда не хулиганят, грубого слова от них никогда не было», — высказался в защиту центра Хохряков.

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