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Высокопоставленные чиновники Ивановской области попали под уголовное дело

ФСБ заподозрила сотрудников правительства Ивановской области в хищении средств

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Depositphotos

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников правительства Ивановской области. Как пишет РИА Новости, их подозревают в хищении средств.

По версии следствия, чиновники заключили госконтракты на капитальный ремонт суммарно на 805 млн рублей, но большую часть денег присвоили себе.

В домах подозреваемых прошли обыски. Силовики обнаружили в помещениях свертки с купюрами номиналом 5000 рублей, дорогую одежду и автомобили премиум-класса.

До этого в Таганроге суд приговорил к четырем годам лишения свободы генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского за хищение средств Министерства обороны РФ. Было установлено, что с января 2016 по январь 2023 года он и два его подельника (уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство) похитил более 420 млн руб.

8 июля суд в Москве вынес приговоры фигурантам дела о хищениях в Московском конструкторском бюро «Компас». Назначенные подсудимым сроки лишения свободы не уточнялись.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании украинского агента в Крыму.

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