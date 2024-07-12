Суд вынес приговор обвиняемому в гибели экс-главреда «Газеты.Ru»

Симферопольский районный суд Крыма приговорил к году исправительных работ инструктора по боевой подготовке Игоря Малева, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности бывшему главному редактору «Газеты.Ru» Светлане Бабаевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Смягчающим обстоятельством для подсудимого стало признание вины и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Как считает следствие, 28 октября 2022 года на тренировке по тактической медицине на военном полигоне в Севастополе Малев, нарушив технику безопасности, выстрелил в грунт, после чего пуля раскололась и отлетела в шею и голову 50-летней Бабаевой, от чего та скончалась. Прощание с журналисткой прошло в Симферополе в Доме профсоюзов.

Бабаева была главредом «Газеты.Ru» с 2013 по 2016 год, после этого она перешла на работу в МИА «Россия сегодня», где и проработала до гибели.

Ранее уголовное дело о гибели экс-главреда «Газеты.Ru» передали в суд Крыма.